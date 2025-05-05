Fenerbahçe’de Fred Taraftarları Kızdırdı

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AĞIR DARBE

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe, dün Kadıköy’de ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, Gedson Fernandes’in attığı gol ile rakibini 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Maç sonrasında, sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç yönetimini istifaya çağırdı. Ayrıca, 90 dakikanın bitiminde Fred’in Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’i tebrik ederken gülmesi, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.