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Fenerbahçe’de İsmail Kartal Dönemi Sona Erdi

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İRAN EKİBİNE GEÇİŞİNİN ETKİLERİ

Süper Lig’in güçlü temsilcisi Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kariyerinin ilk yurtdışı deneyimini İran ekibi Persepolis’te yaşayan İsmail Kartal ile ilgili önemli gelişmeler gündeme gelmeye başladı. Son dönemlerde Fenerbahçe taraftarının, alınan sonuçlardan memnuniyetsizliği dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye Kupası’nda ezeli rakip Galatasaray karşısında yaşanan mağlubiyet, Jose Mourinho için sabrın sona ermesine sebep oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİLERİ

Geçtiğimiz yıl İsmail Kartal yönetiminde elde edilen başarılar ile bu yılki performans arasındaki fark, taraftarları derinden etkiliyor. Bu durum, Fenerbahçe taraftarlarının sabrını taşırmış durumda. Jose Mourinho’nun yüksek ücreti ve gerçekleştirilen lüks transferlere rağmen, arzulanan futbolu ortaya koyamaması taraftarları çileden çıkarıyor.

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