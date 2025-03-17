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Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş Krizi

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Fenerbahçe’DE DEVAM EDEN SIKINTILAR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’de yaşanan olumsuz gelişmeler taraftarları endişelendiriyor. Öncelikle, UEFA Avrupa Ligi’nde penaltı atışları sonucunda Rangers’a mağlup olan Fenerbahçe, ardından ligde Samsunspor ile oynadığı maçta berabere kalarak beklentilerin altında kalmış durumda.

TARAFTARDAN AĞIR TEPKİ

Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı giderek açılırken, özellikle Rangers maçında kaçırdığı son penaltı nedeniyle Mert Hakan Yandaş üzerinde büyük bir kriz oluşuyor. Bu durum, oyuncunun hem Rangers maçındaki performansı hem de Samsunspor karşısındaki formsuzluğu ile birlikte, Kanarya’nın taraftarlarından olumsuz tepkilerin gelmesine yol açmış.

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