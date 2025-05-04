Fenerbahçe’de Mourinho Üzerine Tartışmalar Şiddetlendi

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYONLUK GERİ SAYIMI

Süper Lig’de şampiyonluk için geri sayım süreci başlamışken her hafta yaşanan gerilim ve tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ancak Fenerbahçe cephesinde yaşanan gelişmeler bir deprem etkisi yaratıyor. Galatasaray’ın arkasında kalan Fenerbahçe taraftarları, Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho’ya karşı giderek büyüyen bir tepki göstermeye başladı.

Son dönemlerde Fenerbahçe yönetiminde bir kriz yaşandığı ve Ali Koç’un görevden ayrılmasına dair iddiaların artması gündemi meşgul ediyor. Bu ayrılık söylentileri üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Tüm camiamıza ve taraftarımıza açık bir mesaj vermek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz.” diyerek yaşanan tartışmalara son vermeye çalıştı.