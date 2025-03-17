Gündem

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın Transfer Gelişmesi

fenerbahce-de-oguz-aydin-transfer-gelismesi

OYUNCUDA KAYGILANDIRAN GELİŞME

Süper Lig’de bu sezon öne çıkan futbolculardan biri olan Oğuz Aydın konusunda sinir bozucu bir durum ortaya çıktı. Sezonun başında Alanyaspor’dan ayrılarak sarı-lacivertli takıma katılan Oğuz Aydın, beklenmedik bir şekilde takımdan erken ayrılabilir. Fenerbahçe, son yıllarda birçok oyuncusunu Avrupa’ya göndererek dikkat çekmişken, bu sezonun parlayan yıldızı kesinlikle Oğuz Aydın.

FRANSIZ KULÜPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Alanyaspor’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve teknik direktör Jose Mourinho tarafından da beğenilen Oğuz Aydın, şu an için sıcak bir transfer gelişmesi ile karşı karşıya. Henüz yaz transfer dönemine yeterince zaman olmasına rağmen, Fransız kulüpleri 24 yaşındaki futbolcu için şimdiden adım atmaya başladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ali Koç, Mourinho İle Futbolcuları Görüştü

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Rangers'a elendikten sonra Süper Lig'de Samsunspor ile 2 puan kaybetti. Başkan Ali Koç, teknik direktör Mourinho ile görüşüp sezon sonu kadro planlamasını yapıyor.
Gündem

Husilerden ABD’ye Ağır Misilleme Uyarısı

Yemen'deki Husiler, ABD'nin saldırılarına devam etmesi durumunda sert misillemelerde bulunacaklarını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.