Fenerbahçe’de Oğuz Aydın Transfer Gelişmesi

OYUNCUDA KAYGILANDIRAN GELİŞME

Süper Lig’de bu sezon öne çıkan futbolculardan biri olan Oğuz Aydın konusunda sinir bozucu bir durum ortaya çıktı. Sezonun başında Alanyaspor’dan ayrılarak sarı-lacivertli takıma katılan Oğuz Aydın, beklenmedik bir şekilde takımdan erken ayrılabilir. Fenerbahçe, son yıllarda birçok oyuncusunu Avrupa’ya göndererek dikkat çekmişken, bu sezonun parlayan yıldızı kesinlikle Oğuz Aydın.

FRANSIZ KULÜPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Alanyaspor’dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve teknik direktör Jose Mourinho tarafından da beğenilen Oğuz Aydın, şu an için sıcak bir transfer gelişmesi ile karşı karşıya. Henüz yaz transfer dönemine yeterince zaman olmasına rağmen, Fransız kulüpleri 24 yaşındaki futbolcu için şimdiden adım atmaya başladı.