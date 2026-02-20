Fenerbahçe’de Rövanş Öncesi Cezalı İsimler Belirlendi

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SARI-LACİVERTLİLER HÜSRANA UĞRADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, kendi evinde İngiliz takımı Nottingham Forest ile mücadele etti. Müsabakadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerin oyuncularından Jayden Oosterwolde, 11. dakikada maça başladı ve 69. dakikada sarı kart gördü.

RÖVANŞTA CEZALI OLACAKLAR

Maçın 76. dakikasında N’Golo Kante’nin yerine oyuna giren Fred, 90+1. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Her iki oyuncu da mücadale öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyordu ve bu nedenle önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecekler.