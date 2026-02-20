Fenerbahçe’de Rövanş Öncesi Cezalı İsimler Belirlendi

fenerbahce-de-rovans-oncesi-cezali-isimler-belirlendi

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SARI-LACİVERTLİLER HÜSRANA UĞRADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, kendi evinde İngiliz takımı Nottingham Forest ile mücadele etti. Müsabakadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerin oyuncularından Jayden Oosterwolde, 11. dakikada maça başladı ve 69. dakikada sarı kart gördü.

RÖVANŞTA CEZALI OLACAKLAR

Maçın 76. dakikasında N’Golo Kante’nin yerine oyuna giren Fred, 90+1. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Her iki oyuncu da mücadale öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyordu ve bu nedenle önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecekler.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersin’de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 16 kişiden 9'u tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor.
Gündem

Ramazan İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri Açıklandı

Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel, Ramazan’da enerji ve metabolik denge için sahur ile iftarda dengeli beslenmenin önemini vurguladı.
Gündem

Diyarbakır’da Silahlı Kavga: İki Yaralı Hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Gündem

Cezaevi Firarisi 40 Dakikalık Kovalamaca İle Yakalandı

Bolu'da dur ihtarına uymayan bir cezaevi firarisi, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın sonunda orman yolunda yakalandı.
Gündem

Akyar Mahallesi’nde Feci Kaza İki Can Aldı

Denizli Tavas'ta bir kamyonetin refüjü geçerek minibüsle çarpışması sonucunda kamyonet sürücüsü ve oğlu hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.