Fenerbahçe’de Sakatlık, Duran Çıktı

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında, Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğini yaptığı karşılaşma, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşti. Müsabakanın ikinci yarısında bir sakatlık durumu ortaya çıktı.

Sakatlanan Duran’ın Yerine Talisca Girdi

Fenerbahçe’de, 60. dakikada Jhon Duran sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Duran’ın yerine 62. dakikada Anderson Talisca oyuna dahil oldu.