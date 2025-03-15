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Fenerbahçe’de Sürpriz Cenk Tosun Ayrılığı!

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SÜRPRİZ AYRILIK YAŞANIYOR

Sarı-Lacivertli ekipte beklenmedik bir ayrılık durumu ortaya çıkıyor. Sezon başlangıcında kadroya katılan yıldız oyuncunun yeni takımı netleşti.

CENK TOSUN YENİ TAKIMINA KAVUŞUYOR

Kadroya dahil olduğu günden bu yana yeterince forma şansı bulamayan golcü oyuncu, daha fazla oynama şansı elde edebilmek adına takımdan ayrılmaya karar verdi. Kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Fanatik’ten Ömer Necati Albayrak’ın haberine göre, Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe’nin sonrası Cenk Tosun ile tüm şartlarda uzlaşma sağladı.

Transferle ilgili yasal süreçler, Cenk Tosun’un çalışma izinleri ve oturum gibi konular üzerinde çalışmalar devam ediyor. Artık bu transferin tamamlanması için kulüpler arasında görüşmeler gerçekleşiyor.

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