Fenerbahçe’den 5 Oyuncu PFDK’ye Sevk Edildi

FIFA FUTBOL FEDERASYONU’NUN İLGİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında gerçekleştirilen Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe’den 5 oyuncuyu PFDK’ya sevk etti. Sarı-lacivertli ekipten, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Edin Dzeko, Sandro Zufic ve Salvatore Foti, PFDK’ya sevk edilen isimler arasına girdi.

PFDK’YA SEVK GEREKEN KULÜPLERİN DETAYLARI

TFF’den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

1- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., 01.11.2024 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Göztepe A.Ş. maçındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

2- Net Global Sivasspor Kulübü futbolcusu Uğur Çiftçi, 02.11.2024 tarihinde oynanan Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor A.Ş. maçındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

3- Bellona Kayserispor’un 02.11.2024 tarihinde oynanan Bellona Kayserispor-Adana Demirspor A.Ş. maçındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verildi.

4- Adana Demirspor A.Ş., aynı maçta meydana gelen “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

5- Beşiktaş A.Ş., 02.11.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Kasımpaşa A.Ş. maçındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

SİPAY BODRUM FK VE CORENDON ALANYASPOR’UN SEVKİ

6- Tümosan Konyaspor’un, 03.11.2024 tarihinde oynanan Tümosan Konyaspor-Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçında gerçekleştirdiği “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevkine, kulüp idarecisi Osman Baharoğlu’nun hakem soyunma odasına yönelik “hakareti” nedeniyle de tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

7- Sipay Bodrum FK’nın 03.11.2024 tarihinde oynanan karşılaşmada “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verildi; ayrıca Sipay Bodrum FK futbolcusu Musah Mohammed’in “kural dışı hareketi” nedeniyle de PFDK’ya sevkine karar verildi.

8- Corendon Alanyaspor Kulübü, 03.11.2024 tarihinde oynanan Sipay Bodrum FK- Corendon Alanyaspor maçındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

HATAYSPOR VE TRABZONSPOR A.Ş.’DEN SEVKLER

9- Atakaş Hatayspor teknik sorumlusu Rıza Çalımbay, 03.11.2024 tarihinde oynanan İkası Eyüpspor-Atakaş Hatayspor maçındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

10- Trabzonspor A.Ş., aynı tarihli maçta “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi üzerine “sportmenliğe aykırı hareketi” gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle aynı tarihten itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

11- Fenerbahçe A.Ş. teknik sorumlusunun sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakareti nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verildi. Sandro Zufic’in tedbire uymaması nedeni ile, Salvatore Foti’nin hakareti ve Acun Ilıcalı’nın “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle, ayrıca Edin Dzeko’nun yaptığı açıklamalar dolayısıyla tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verildi.