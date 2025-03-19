Fenerbahçe’den Bodrum Maçı İçin Erteleme Talebi

MİLLİ TAKIM PERİYODU VE FENERBAHÇE’NİN ZORLUKLARI

Süper Lig’de en son Samsunspor ile olan maçta 2 puan kaybeden Fenerbahçe, milli ara sonrası sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya. Sarı-lacivertlilerin, Jose Mourinho’nun oyun sisteminin iki önemli oyuncusu Amrabat ve Youssef En-Nesyri, 22 Mart ve 26 Mart tarihlerinde Fas Milli Takımı’yla önemli maçlara çıkacak. Fas’ın 26 Mart’taki Tanzanya maçı TSİ 00.30’da başlayacak ve bu nedenle Fenerbahçe’nin iki futbolcusu, gece geç saatlerde Türkiye’ye dönmek zorunda kalacak.

DİNLENME FIRSATI BULAMAYACAKLAR

Bu süreçte dinlenme fırsatı bulamayacakları için, milli takımdan dönecek olan yıldız oyuncuların, çarşamba akşamı veya perşembe günü Türkiye’ye dönmeleri bekleniyor. Özellikle üst üste oynanan Rangers maçları ve Samsunspor mücadelesi nedeniyle yorgun düşen sarı-lacivertlilerin, milli takımlarıyla birlikte hem maçlar hem de uçak yolculuğu nedeniyle dinlenememesi, teknik direktör Mourinho’yu şimdiden endişelendiriyor.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Fenerbahçe, bu eksiklikler nedeniyle kadroda değişiklik yapmak zorunda kalacak. Portekizli teknik adam, Bodrum deplasmanı için alternatif oyuncuları hazırlamak durumunda. Bunun yanı sıra Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncunun dönüş süreci ve dinlenme zamanının yetersiz olması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) erteleme talebinde bulunarak maçın ileri bir tarihe alınmasını istiyor.