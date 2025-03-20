Fenerbahçe’den En-Nesyri İçin Rekor Talep

YOUSSEF EN-NESYRI’NİN PERFORMANSIYLA FENERBAHÇE’YE KAZANDIRDIKLARI

Fenerbahçe, sezon başlangıcında Sevilla’dan kadrosuna dahil ettiği Youssef En-Nesyri ile dikkat çekiyor. İlk haftalarda bazı eleştirilerle karşılaşan futbolcu, ilerleyen dönemlerde sergilediği etkileyici performanstan dolayı taraftarlar tarafından benimsenmiş durumda. Yıldız futbolcu için kulüp, rekor bir bonservis bedeli belirlemiş. Sarı-lacivertli ekip, Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Nassr başta olmak üzere ilgilenen takımlara önemli bir mesaj gönderdi: “Bu transfer, kulüp tarihine geçecek.”

35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için en az 35 milyon euro talep ediyor. Eğer bu rakam elde edilirse, transfer, kulüp tarihindeki en büyük satış olarak kayıtlara geçecek.

EN-NESYRI’NİN SEZONDAKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 42 maçta 26 gol ve 5 asistlik bir katkı sunuyor. Bu başarılı performansı, hem taraftarların beğenisini topladı hem de Avrupa ile Arap kulüplerinin ilgisini çekti.

AL-NASSR VE DİĞER TAKIMLAR

Geçtiğimiz transfer döneminde Al-Nassr’ın ilgisini çeken En-Nesyri için şimdilerde tekliflerin daha da ciddi hale geldiği ifade ediliyor. Arap kulüplerinin yanı sıra Avrupa ekiplerinden de teklifler bekleniyor. Bu durum, Fenerbahçe’nin transfer bütçesine önemli katkılar sağlayabilir.