Fenerbahçe’den Kassoum Ouattara İçin Teklif!

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER GÜÇLENDİRMESİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını takviyelerle güçlendiriyor. Diego Carlos, Milan Skriniar ve Mimovic gibi önemli oyuncuları kadrodaki yerlerine katarken, hücum hattına da Anderson Talisca’yı dahil etti. Bu transferlerle beraber, sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Mourinho’nun yeni oyun sistemine uyum sağlamak amacıyla sol tarafa bir kanat-bek arayışına girdi.

KASSOUM OUATTARA İÇİN TEKLİF

Mevcut pozisyon için Fenerbahçe’nin, Fransa Ligue 1 takımları arasında yer alan Monaco’da forma giyen Kassoum Ouattara için resmi bir teklif yaptığını öğrenildi. Bu adım, Fenerbahçe’nin savunma ve hücum düzenini güçlendirmek adına attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.