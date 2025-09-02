Fenerbahçe, Diego Carlos’a Veda Etti

DİEGO CARLOS’UN KİRALANMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un bu sezon sonuna kadar Como’ya kiralandığını duyurdu. Uzun süre sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Carlos’un İtalya Serie A ekibine transferi, sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasıyla resmi hale geldi. Kulübün açıklamasında, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

Bu ifadeler, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu ve oyuncunun kulüple olan ilişkisine dair dikkat çekici bir gönderme olarak görüldü. Diego Carlos’un bu duruma verdiği yanıt ise sosyal medya gündemini etkisi altına aldı. Carlos, Fenerbahçe’nin paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” şeklinde bir yanıt verdi ve yanıtına gülücük emojileri ekledi.

Bu karşılıklı etkileşim, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Taraftarların yoğun ilgisi, Diego Carlos’un Fenerbahçe ile olan ilişkisini ve yeni kulübündeki kariyerini merakla takip etmelerine neden oluyor.