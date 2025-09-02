Spor

Fenerbahçe, Diego Carlos’a veda etti

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar Como’ya kiralandığını duyurdu. Geçirdiği uzun süreli sakatlık nedeniyle forma giymeyen Carlos’un kiralanma durumu, takıma yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Kulüp, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadesiyle oyuncuya iyi dileklerde bulundu.

Fenerbahçe’nin açıklamasından sonra taraftarlar, bu mesajı oyuncuya yönlendirme olarak değerlendirdi. Brezilyalı futbolcu, kulübün paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” şeklinde bir yanıt vererek dikkat çekti. Bu yanıtına eklediği gülücük emojileri, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü. Böylece, iki taraf arasındaki bu karşılıklı mesajlaşma kısa sürede gündemin önemli konularından biri haline geldi.

