Fenerbahçe, Diego Carlos’a Veda Etti

FENERBAHÇE’DEN KİRALAMA HABERİ

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’u sezon sonuna kadar Como’ya kiraladığını duyurdu. Sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Diego Carlos’un İtalya Serie A takımı Como’ya kiralanması, kulüp tarafından resmi olarak açıklandı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadesi yer aldı.

CARDOS’UN YANITI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Taraftarlar, kulübün bu açıklamasını Diego Carlos’a yönelik bir mesaj olarak algıladı. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe’nin paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” şeklinde verdiği cevap, sosyal medyada olay yarattı. Carlos, bu mesajına gülücük emojileri de ekledi. Bu karşılıklı mesajlaşma, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.