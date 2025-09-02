Spor

Fenerbahçe, Diego Carlos’a Veda Etti

fenerbahce-diego-carlos-a-veda-etti

FENERBAHÇE’DEN KİRALAMA HABERİ

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’u sezon sonuna kadar Como’ya kiraladığını duyurdu. Sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Diego Carlos’un İtalya Serie A takımı Como’ya kiralanması, kulüp tarafından resmi olarak açıklandı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadesi yer aldı.

CARDOS’UN YANITI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Taraftarlar, kulübün bu açıklamasını Diego Carlos’a yönelik bir mesaj olarak algıladı. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe’nin paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” şeklinde verdiği cevap, sosyal medyada olay yarattı. Carlos, bu mesajına gülücük emojileri de ekledi. Bu karşılıklı mesajlaşma, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

ÖNEMLİ

Dünya

İran: ABD, Nükleer Müzakerelerde Samimi Değil

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in ABD'nin desteğiyle İran'a saldırısının Washington'un müzakerelerdeki samimiyetsizliğini ortaya koyduğunu belirtti.
Dünya

Afganistan’da Deprem: Ölü Sayısı 1124

Afganistan’ın Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 1124’e yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.