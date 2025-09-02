Fenerbahçe, Diego Carlos’u Como’ya Kiraladı

FENERBAHÇE’DEN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar Como’ya kiralandığını duyurdu. Uzun bir süre sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Diego Carlos’un İtalya Serie A ekibi Como’ya kiralandığı bilgisi, sarı-lacivertli kulübün resmi paylaşımında yer aldı. Fenerbahçe, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadesini kullandı.

DIEGO CARLOS’TAN YORUM

Bu açıklamayı taraftarlar, oyuncuya yönelik bir mesaj olarak değerlendirdi. Brezilyalı futbolcunun yaptığı yanıt ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Carlos, Fenerbahçe’nin paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” şeklinde yanıt vererek, mesajında gülücük emojileri kullandı. Bu karşılıklı iletişim, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.