Fenerbahçe, Diego Carlos’u Como’ya Kiraladı

DIEGO CARLOS’UN KİRALANMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar Como’ya kiralandığını duyurdu. Uzun bir süre sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Diego Carlos’un İtalya Serie A ekibine geçtiği bilgisi, sarı-lacivertli takımın resmi paylaşımında yer aldı. Kulüp, açıklamasında “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” diye belirtti.

Carlos’un sosyal medya yanıtı

Bu açıklama sonrası taraftarların dikkatini çeken bir detay ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe’nin paylaşımına verdiği yanıt sosyal medyada büyük bir yankı buldu. Carlos, kulübün mesajına “Tanrı bu sezon sizi korusun” diyerek karşılık verdi ve iletisine gülücük emojileri ekledi. Bu samimi diyalog, kısa süre içinde sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi.