Fenerbahçe, Diego Carlos’u Como’ya Kiraladı

FERNERBAHÇE’DEN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar Como takımına kiralandığını duyurdu. Uzun süre sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Diego Carlos’un İtalya Serie A ekibine geçişi, sarı-lacivertli kulübün resmi paylaşımında belirtildi. Paylaşımda, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadesi yer aldı.

Carlos’tan Dikkat Çeken Yanıt

Bu açıklama sonrası taraftarlar, kulübün ifadelerinin oyuncuya yönelik bir gönderme olduğunu düşündü. Ancak Diego Carlos’un yanıtı, büyük ses getirdi. Carlos, Fenerbahçe’nin paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” diye karşılık vererek, mesajına gülücük emojileri de ekledi. Bu karşılıklı mesajlaşma, sosyal medya üzerinde hızla en çok konuşulan konular arasına girdi.