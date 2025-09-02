Fenerbahçe, Diego Carlos’u Como’ya Kiraladı

FERENBAHÇE’DEN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar İtalya’nın Como takımına kiralandığını duyurdu. Uzun bir süre sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Carlos’un transferi, kulüp tarafından yapılan resmi paylaşım ile kamuoyuna ilan edildi. Sarı-lacivertli takım, açıklamada “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Carlos’un Sözleri Dikkat Çekti

Fenerbahçe’nin yaptığı bu paylaşım sonrasında, futbolseverler oyuncunun yanıtını merak etti. Diego Carlos, kulübün paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” yanıtını verdi. Mesajının sonunda gülücük emojileri ekleyen Carlos, bu şekilde taraftarları ile etkileşimde bulundu. Bu karşılıklı mesajlaşma, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.