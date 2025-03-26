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Fenerbahçe, Ederson’u Transfer Etmek İstiyor

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TEKNİK DİREKTÖR İLE DEVAM

Yeni sezonda teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmesi beklenen sarı-lacivertli ekip, Portekizli çalıştırıcının hazırladığı raporlar doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, kadrosunu dünya çapında tanınan yıldızlarla güçlendirmek amacıyla önemli adımlar atıyor.

EDERSON İDDİASI

Fenerbahçe için gündeme düşen çarpıcı bir iddiaya göre, sarı-lacivertliler yeni sezonda kaleyi Manchester City’den Ederson’a emanet etmeyi planlıyor. Haberin devamında ise, teknik direktör Jose Mourinho’nun Ederson transferi konusunda oldukça ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

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