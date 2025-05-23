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Fenerbahçe Edin Dzeko’yu Gözden Çıkardı

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EDİN DŽEKO İÇİN ŞAŞIRTAN GELİŞMELER

Son günlerde Fenerbahçe’deki durumu sıkça tartışılan Edin Dzeko ile ilgili ilginç gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Bilindiği üzere Fiorentina, Fenerbahçe’den ayrılması beklenen 39 yaşındaki Edin Dzeko’ya bir teklif sundu.

FİORENTİNA’DAN TEKLİF GELDİ

Spor çevrelerinde dolaşan iddialara göre Fiorentina, Boşnak golcüye 1+1 yıllık bir sözleşme öneriyor. Bu durum, Dzeko’nun kariyerindeki bir sonraki adımda önemli bir rol oynaması beklenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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