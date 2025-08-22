Spor

Fenerbahçe, Edson Alvarez’i 22 MİLYON EURO’ya aldı

fenerbahce-edson-alvarez-i-22-milyon-euro-ya-aldi

FENERBAHÇE EDSON ALVAREZ’İ TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini tamamladı. Meksikalı futbolcu, sağlık kontrolü ve imza için bugün İstanbul’a gelecek.

KİRALAMA BEDELİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Fenerbahçe, West Ham United’a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma seçeneği ise 22 milyon euro olacak. Orta saha ve savunma pozisyonlarında görev veren 27 yaşındaki oyuncu, son iki sezondur West Ham forması giyiyor.

MOURINHO’NUN GÖZDESİ

Alvarez’in, Fenerbahçe’nin orta saha transferinde öncelikli aday olduğu ve Mourinho’nun da yıldız ismi takımında istediği belirtilmişti. Ajax döneminde parlayan oyuncu, Meksika Milli Takımı’nda 97 kez görev yapmış.

ÖNEMLİ

Gündem

Kamu Hastanelerinde Ameliyatlar Başlıyor

Kamu hastanelerinde, akşamları ve hafta sonları ameliyat yapılması için Sağlık Bakanlığı'ndan talimat geldi. Hastanelerin bu doğrultuda planlama yapmaları bekleniyor.
Gündem

Rapçi Çakal’a Saldırı Gerçekleşti

Rapçi Emirhan Çakal, bir konser sırasında silahlı saldırıya uğrayarak bacağından plastik mermiyle yaralandı. Şarkıcının sağlık durumu ise yapılan kontrollerin ardından açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.