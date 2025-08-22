Fenerbahçe, Edson Alvarez’i 22 MİLYON EURO’ya aldı

FENERBAHÇE EDSON ALVAREZ’İ TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini tamamladı. Meksikalı futbolcu, sağlık kontrolü ve imza için bugün İstanbul’a gelecek.

KİRALAMA BEDELİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Fenerbahçe, West Ham United’a 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma seçeneği ise 22 milyon euro olacak. Orta saha ve savunma pozisyonlarında görev veren 27 yaşındaki oyuncu, son iki sezondur West Ham forması giyiyor.

MOURINHO’NUN GÖZDESİ

Alvarez’in, Fenerbahçe’nin orta saha transferinde öncelikli aday olduğu ve Mourinho’nun da yıldız ismi takımında istediği belirtilmişti. Ajax döneminde parlayan oyuncu, Meksika Milli Takımı’nda 97 kez görev yapmış.