Fenerbahçe – Eyüpspor Maçında Protesto Olayı

FENERBAHÇE – EYÜPSPOR MAÇINDA PROTESTOLAR ÖNE ÇIKTI
Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor ile karşılaştı. Bu önemli karşılaşma, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşti ve maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarların protestoları dikkat çekti.
TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ
Maçın başlamasından önce, oyuncular ısınırken taraftarlar futbolcuları ıslıklayıp yönetime “İstifa” tezahüratlarıyla tepkilerini gösterebildi. Bununla birlikte, Fenerbahçeli futbolcuların isimlerinin anons edilmesi sırasında da taraftarların yuhalama eylemleri dikkat çekti.