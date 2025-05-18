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Fenerbahçe – Eyüpspor Maçında Protesto Olayı

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FENERBAHÇE – EYÜPSPOR MAÇINDA PROTESTOLAR ÖNE ÇIKTI

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor ile karşılaştı. Bu önemli karşılaşma, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşti ve maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarların protestoları dikkat çekti.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Maçın başlamasından önce, oyuncular ısınırken taraftarlar futbolcuları ıslıklayıp yönetime “İstifa” tezahüratlarıyla tepkilerini gösterebildi. Bununla birlikte, Fenerbahçeli futbolcuların isimlerinin anons edilmesi sırasında da taraftarların yuhalama eylemleri dikkat çekti.

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Tribünler yarı yarıya boş kaldı

Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı müsabakada stadyumda büyük bir boşluk gözlemlendi. Takımın şampiyonluktan uzaklaşması nedeniyle taraftarlar protesto düzenledi.
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Mourinho’dan Maç Öncesi Açıklama!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor ile oynanacak maçı değerlendirerek, galibiyetin 3 puan anlamına geldiğini ve takımın onuru için mücadelenin önemli olduğunu belirtti.

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