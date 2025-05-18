Fenerbahçe, Eyüpspor’u 2-0 yendi

FENERBAHÇE’YE KONUK OLAN EYLÜPSPOR’A KARŞI ZAFER

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Eyüpspor’u 2-0 ile mağlup ediyor ve puanını 81’e yükseltiyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

MOURINHO’NUN TARAFTARLARLA İLGİLİ YORUMLARI

Portekizli çalıştırıcı, “İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim.” sözleriyle taraftarların durumunu eleştirdi.

SEZONU EN YÜKSEK PUANLA TAMAMLAMA HEDEFİ

Mourinho, “Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım.” diyerek sezon hedeflerine odaklandığını ifade etti.