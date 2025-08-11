Fenerbahçe, Feyenoord ile Bulunduğu Maçta

FENERBAHÇE, ÖNDE OLMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı, yarın saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. Fenerbahçe, geçen hafta Feyenoord’a 2-1 kaybederek, taraftar desteğiyle rakibini yenip tur biletini almak istiyor. Fenerbahçe, müsabakayı iki farklı skorla kazanırsa tur atlayacak. Eğer 1-0 ya da 3-2 gibi tek farklı kazanırlarsa uzatmalar oynanacak ve eşitlik devam ederse seri penaltı atışları yapılacak.

MOURINHO’DAN KİLİT AÇIKLAMALAR

Bu önemli maç öncesinde Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında soruları yanıtlıyor. “Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray karşılaşmasını izleyebildi mi, hakem performanısını nasıl buluyor?” sorusuna Mourinho, “Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü Göztepe maçını izledim, hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için.” diyerek yanıtladı.

TÜRK BASINI HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

Jose Mourinho, Türk basınına dair düşüncelerini şöyle ifade etti: “Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor.”

TUR ŞANSINI YÜZDE 50-50 GÖRÜYOR

Tur ihtimalleri hakkında Mourinho, “Ben hala turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var.” açıklamasını yaptı.

TARAFTARIN ETKİSİ

İlk maçtaki cehennem atmosferi hakkında Mourinho, “Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Güzel bir ortam vardı.” dedi. Bunun ev sahibi ekip için avantaj sağladığını belirtti.

GEÇİŞ OYUNU ÜZERİNE YORUMLARI

Geçiş oyunu hakkında Mourinho, “Geçiş oyunu, sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Elinizdeki oyunculara göre oynarsınız. Ama oyun içerisinde geçişler her zaman var.” ifadelerini kullandı.

FEYENOORD İÇİN AVANTAJ DEĞİL

Feyenoord’un programı ile ilgili soruya Mourinho, “Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın yarısını dinlendirmeyi başardılar.” şeklinde yanıt verdi. Neyse ki, maçlarının ertelenmesi Fenerbahçe için bir avantaj oluşturdu.

HEDEFİMİZ PLAY-OFF

Mourinho, “Başlangıç için hedefimiz play-off’a kalmak. Önceliğimiz yarınki maç.” diyerek, gerçekleşmesi gereken bir konuya dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu Benfica’nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum.” diyerek kendi görüşlerini sundu.