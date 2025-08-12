Fenerbahçe, Feyenoord’u 5-2 yendi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI YAŞANAN MAÇ

Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. eleme turunda büyük heyecanı yaşadı. Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde, Robin van Persie’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Rumen hakem Istvan Kovacs’ın düdük çaldığı maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşti. Sarı-lacivertli takım, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında ev sahibi olarak Feyenoord’u 5-2’lik skorla geçerek play-off turuna adını yazdırdı.

FENERBAHÇE GERİ ADIM ATTI

Fenerbahçe, 19. dakikada Youssef En Nesyri’nin attığı gol ile öne geçeceği fırsatı değerlendiremedi ve ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Feyenoord, 41. dakikada Tsuyoshi Watanabe’nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Fenerbahçe, 44. dakikada Archie Brown’un kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Devre arasında 45+1. dakikada En Nesyri’nin asistinde Jhon Duran’ın attığı golle Fenerbahçe, devreyi 2-1’lik avantajla kapadı.

İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Archie Brown’un kazandırdığı topu Fred’in ceza yayı gerisinden sol ayağıyla ağlara göndermesiyle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin 86. dakikasında, Archie Brown’ın sol kanattan yaptığı ortada En Nesyri, kale sahasında tek vuruşla farkı üçe yükseltti. Feyenoord’dan Watanabe, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 4-2’ye getirdi.

TOKAT GİBİ SON VURUŞ

Son dakikada, 90+5. dakikada Anderson Talisca, yaydan sağ ayağıyla yaptığı vuruşla skoru 5-2’ye getirdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, play-off turuna çıkma başarısını gösterdi. Fenerbahçe, bugün saat 22:00’de başlayacak olan Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off turunu geçecek ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı elde edecek.