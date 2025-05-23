Fenerbahçe, finale Monaco’yla çıkacak

FENERBAHÇE BEKO FİNALE YÜKSELDİ

THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsili Panathinaikos ile karşılaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’da gerçekleşen maç, sarı-lacivertli takımın 82-76’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de finale yükselmeyi başardı. Panathinaikos, Ergin Ataman yönetiminde üçüncülük-dördüncülük maçına katılacak.

MONACO FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ OLDU

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Monaco, Olympiakos’u 78-68 yenerek finale yükseldi. Bu durumda Fenerbahçe Beko’nun finaldeki rakibi Monaco oldu.

MAÇIN PERİYOTLARI

Fenerbahçe Beko – Panathinaikos maçında ilk periyot sonucu 22-14, ikinci periyot sonucu 38-33 ve üçüncü periyot sonucu 55-48 şeklinde gerçekleşti.

BAŞKAN ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Koç, karşılaşmayı oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte saha kenarından izledi. Takımın efsane kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel de Etihad Arena’ya gelerek sarı-lacivertli takıma destek verdi.

PANA’TA LESSORT DÖNDÜ

Panathinaikos’ta, Fransız pivot Mathias Lessort sakatlık sonrası sahalara geri döndü. Aralık 2024’te sakatlanan Lessort, 5 aydır müsabakalardan uzak kalmasının ardından maç kadrosunda yer aldı.

FENERBAHÇE’DE WILBEKIN DIŞINDA EKSİK YOK

Fenerbahçe Beko’da, sezon başında sakatlanan Wilbekin dışında bir eksiklik bulunmuyor.