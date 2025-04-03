Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi 403. Maçını Oynadı

DERBİ NİN TARİHİ BİLGİLERİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, 403. kez karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’ndaki bu önemli karşılaşma, saat 20.45’te başladı. Hakem Cihan Aydın, maçın yönetimini üstlenirken, yardımcı hakemler Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç oldu.

STADYUM ATMOSFERİ

Kadıköy’deki derbi öncesi stadyumda heyecan dorukta. Bu maça özel olarak hazırlanan şarkılar hoparlörlerden çalındı. Jose Mourinho’nun “We are clean” (biz temiziz) sözleri yankılandı ve bu anlara Özdemir Erdoğan’a ait ünlü ‘Gurbet’ müziği eşlik etti.