Fenerbahçe, Galatasaray’ı 24 sayı farkla yendi

MAÇIN DETAYLARI

Basketbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı evinde konuk etti. Mücadele, 94-70’lik skorla Fenerbahçe’nin lehine sonuçlandı. Fenerbahçe, normal sezonu 27 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider olarak tamamladı. Maçın en çok sayı atan oyuncusu 16 sayıyla Fenerbahçe ekibinden Tarık Biberoviç oldu. Galatasaray, önümüzdeki salı günü erteleme maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak.

HAKEMLER VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Maçın hakemlik görevini Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz ve Nazlı Çisil Güngör üstlendi. Fenerbahçe’nin oyuncularından performanslar şu şekilde: Guduric 14, Hall 7, Colson 8, Hayes-Davis 10, Sertaç Şanlı 4, Baldwin 15, Metecan Birsen 12, McCollum 2, Melli 3 ve Tarık Biberoviç 16 sayıyla takıma katkıda bulundu. Galatasaray’ın oyuncuları ise; Cummings 9, Buğrahan Tuncer 15, Palmer 10, Blumbergs 6, Izundu 10, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 4, Samet Geyik 3, Yaman Alişan 3, Altan Çamoğlu ve Young 1 sayıyla maçı tamamladı.

Maçın periyotları ise şu şekilde sonuçlandı: Birinci periyot: 23-16, Devre: 53-32, Üçüncü periyot: 75-52. Bu sonuçlarla Fenerbahçe önemli bir galibiyet elde etti ve sezonu lider olarak tamamladı.