Fenerbahçe, Galatasaray’ı 24 sayı farkla yendi

Fenerbahçe, Galatasaray’ı Mağlup Etti

FENERBAHÇE NORMAL SEZONU LİDER TAMAMLADI

Basketbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşılaştı. Fenerbahçe, 94-70’lik skorla rakibini mağlup ederek normal sezonu 30 maçta 27 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile lider olarak tamamladı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.

MAÇIN YILDIZI TARIK BİBEROVİÇ

Müsabakanın en fazla sayı atan ismi, Fenerbahçe’den Tarık Biberoviç oldu ve 16 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olarak öne çıktı. Galatasaray ise, salı günü erteleme maçında Anadolu Efes’i konuk edecek.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşmanın hakemleri Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz ve Nazlı Çisil Güngör olarak görev yaptı. Fenerbahçe’nin maçta attığı sayılardan bazıları ise şöyle: Guduric 14, Hall 7, Colson 8, Hayes-Davis 10, Baldwin 15, Metecan Birsen 12 ve Melli 3. Galatasaray tarafından atılan sayılarda ise Cummings 9, Buğrahan Tuncer 15, Palmer 10 ve Wallace 10 sayı kaydetti.

Maçın periyotları ise şu şekilde gerçekleşti: 1. Periyot 23-16, Devre 53-32, 3. Periyot 75-52.