Fenerbahçe: Gol Atmayı Arzuluyoruz

FENERBAHÇE’İN GALİBİYETİ ÜZERİNE DÜŞÜNLER

Süper Lig’de Bodrum FK’yı 2-0 yenerek sahadan galip ayrılan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrası düşüncelerini paylaştı. Mourinho, “Hak edilmiş bir galibiyet aldık” diyerek, takımının performansından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

MAÇTAKİ POZİSYONLARA VURGU

Mourinho, Fenerbahçe’nin daha fazla gol atması gerektiğini belirtti. “4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık” sözleriyle, galibiyetin yanı sıra, üretkenlik konusundaki hayal kırıklığını da dile getirdi. Ayrıca, “Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi” diyerek, takımının oyununu değerlendirirken dikkatli bir yaklaşım sergiledi.