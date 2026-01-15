Fenerbahçe İkinci Yarıda Vedat Muriqi’yi Hedefliyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum gücünü artırmak amacıyla çeşitli adımlar atmaya başladı. Özellikle Faslı forvet Youssef En-Nesyri’nin Everton, Nottingham Forest ve Napoli tarafından hedef alınması, Sarı-Lacivertli yönetimi alternatif oyuncular bulmak için harekete geçirdi.

KRAL LİSTEYE GİRDİ!

Yönetim, transfer listesinde en üst sıraya taraftarların büyük ilgisini çeken eski oyuncusu Vedat Muriqi’yi ekledi. Bu sezon Mallorca formasıyla 18 maçta 11 gol atan 31 yaşındaki Kosovalı forvet, yeniden Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında yer aldı.

GÖZLER TEDESCO’DA

Fenerbahçe yönetimi, bugün gerçekleştirilecek kritik transfer zirvesinde Vedat Muriqi ismini Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya takdim edecek. Alman teknik adamın onay vermesi durumunda, Mallorca ile görüşmek için harekete geçilecek ve “Korsan” lakaplı golcünün yeniden Fenerbahçe’ye katılması için resmi teklif sunulacak.