Fenerbahçe İkinci Yarıda Vedat Muriqi’yi Hedefliyor

fenerbahce-ikinci-yarida-vedat-muriqi-yi-hedefliyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum gücünü artırmak amacıyla çeşitli adımlar atmaya başladı. Özellikle Faslı forvet Youssef En-Nesyri’nin Everton, Nottingham Forest ve Napoli tarafından hedef alınması, Sarı-Lacivertli yönetimi alternatif oyuncular bulmak için harekete geçirdi.

KRAL LİSTEYE GİRDİ!

Yönetim, transfer listesinde en üst sıraya taraftarların büyük ilgisini çeken eski oyuncusu Vedat Muriqi’yi ekledi. Bu sezon Mallorca formasıyla 18 maçta 11 gol atan 31 yaşındaki Kosovalı forvet, yeniden Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında yer aldı.

GÖZLER TEDESCO’DA

Fenerbahçe yönetimi, bugün gerçekleştirilecek kritik transfer zirvesinde Vedat Muriqi ismini Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya takdim edecek. Alman teknik adamın onay vermesi durumunda, Mallorca ile görüşmek için harekete geçilecek ve “Korsan” lakaplı golcünün yeniden Fenerbahçe’ye katılması için resmi teklif sunulacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe Vedat Muriqi İçin Geldi Dedi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri için tekliflerini değerlendirdikten sonra eski oyuncusu Vedat Muriqi'ye yöneldi. Karar, teknik direktör Tedesco'dan bekleniyor.
Gündem

Akaryakıta Yüklü Zam İki Gün İçinde Gelecek

Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getirdi. Benzin ve motorin bu hafta yeniden zamlanarak litre fiyatları 57 lirayı aşacak. Yeni fiyatlar cuma ve cumartesi günleri geçerli olacak.
Gündem

Ankara’daki Düşen Uçak Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Ankara'da düşen uçağın Libya Genelkurmay Başkanı ve ekibini taşıdığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor ve mürettebattan bir kişi ifade vermek üzere sorgulandı.
Gündem

Karne Sisteminde Değişiklikler: Gelişim Raporları Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, karne sistemini güncelleyerek öğrencilere gelişim raporu eklemeyi planlıyor. Yeni uygulama kademeli şekilde uygulanacak.
Gündem

Başsavcılıktan Kartalkaya Cezalarına Yüksek Mahkemeye İtiraz

Bolu'da Kartalkaya yangın faciasıyla ilgili davada, otel sahibinin eşinin ve iki kızının da bulunduğu 11 sanığın cezası yüksek bulundu. İstinafa başvuru yapıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.