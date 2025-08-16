Fenerbahçe İzmir’de Göztepe ile karşılaşıyor

FENERBAHÇE YENİ SEZONA MERHABA DİYOR

Fenerbahçe, yeni sezona ligdeki açılış maçıyla adım atıyor. Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelenen ilk hafta maçının ardından sarı lacivertliler, ikinci haftada Göztepe’nin sahasına çıkacak. Takımda tedbir amaçlı olarak Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür İzmir’e götürülmezken, teknik heyetin kararıyla Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic de kadroda yer almıyor. Ev sahibi Göztepe ise sezona fırtına gibi giriş yapmak için 2’de 2 peşinde. Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek açılışını yapan Sarı kırmızılı takımda, teknik direktör Stoilov oyuncularından daha fazlasını bekliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST DÜZEYDE

Geçen sezon iki takım arasında yaşanan gerginlik sonrası güvenlik önlemleri, bu maçta daha da artırıldı. Gürsel Aksel Stadı çevresindeki yolların araç trafiğine kapalı olacağı açıklandı. Mücadele saat 21.30’da başlayacak ve hakem Yasin Kol maçı yönetmek için hazır bulunacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Göztepe’nin muhtemel 11’i: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: İrfan; Çağlar, Skriniar, Osterwolde; Semedo, Fred, Amrabat, Brown; Szymanski; Duran, En Nesiri.

GEÇEN YILDAN HATIRLANAN OLAYLAR

Geçen yıl Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında deplasman tribününe giremeyen taraftarları desteklemek amacıyla gittiği tribünden dönerken, akreditasyon kartı bulunan bir görevli tarafından itilerek yere düştü. Ali Koç, korumaları eşliğinde sahayı terk ederken oyun bir süreliğine durduruldu. Olayın şüphelisi, Fenerbahçe Kulübü’nün suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Fatih Özkan isimli şüpheli, emniyetteki ifadesinde, “Ali Koç’u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu.” dedi. Mahkemeye çıkarılan Özkan hakkında ev hapsi kararı verildi.