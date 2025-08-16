Fenerbahçe İzmir’de Göztepe ile oynuyor

FENERBAHÇE LİGDE YENİ SEZONU AÇIYOR

Fenerbahçe, ligde yeni sezonu başlatıyor. İlk haftada Alanyaspor ile oynanması gereken maç, Şampiyonlar Ligi elemeleri sebebiyle ertelendiği için sarı lacivertliler, ikinci haftada Göztepe deplasmanına çıkacak. Takımda Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür tedbir amaçlı olarak İzmir’e götürülmedi. Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic ise teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroda yer almıyor.

GAZTEPE KAZANMAYA HEVESLİ

Ev sahibi ekip Göztepe, sezonu Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek açtı ve 2’de 2 peşinde bulunuyor. Teknik direktör Stoilov, oyuncularından daha fazlasını bekliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Geçen sezon bu iki takım arasında yaşanan gerginliklerin ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Gürsel Aksel Stadı çevresindeki yollar araç trafiğine kapatılacak. Saat 21.30’da başlayacak olan maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

MUHTEMEL 11

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson.

Fenerbahçe: İrfan; Çağlar, Skriniar, Osterwolde; Semedo, Fred, Amrabat, Brown; Szymanski; Duran, En Nesiri.

GEÇEN YIL YAŞANANLAR

Geçen yıl oynanan Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarına destek olmak için gittiği yerden dönerken, akreditasyon kartı bulunan bir görevli tarafından itilerek yere düştü. Ali Koç, korumalarıyla birlikte sahayı terk ederken oyun bir süreliğine durduruldu. Olayın şüphelisi, Fenerbahçe Kulübü’nün suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Fatih Özkan isimli şüpheli, emniyetteki ifadesinde, “Ali Koç’u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu.” dedi. Mahkemeye çıkarılan Özkan hakkında ev hapsi kararı verildi.