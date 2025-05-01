Fenerbahçe, Kadınlar Futbol Ligi için talepte bulundu

Fenerbahçe, Kadınlar Futbol Ligi’ndeki son hafta maçları için harekete geçti. Fenerbahçe SK, bu süreçte TFF’ye maçların oynandığı illerin dışında farklı bölgelerden çift gözlemci ve temsilci atanmasını, üst klasman hakem atamasını ve mümkünse her iki müsabaka için “VAR Uygulaması” yapılmasını talep etti.

SON HAFTA MAÇLARINDA YAŞANANLAR

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde sezonun bitimine bir hafta kala, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Bornova Hitab’ı deplasmanda 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte aynı puana sahip olan Fenerbahçe’nin, haftayı 1-0’lık Beylerbeyi galibiyetiyle geçerek genel averajda +5 farkla FOMGET’in gerisinde kalması, Sarı-Lacivertliler’in tepkisini çekti. FOMGET’in Çekmeköy (19-0) ve Bornova (12-1) maçlarındaki farklı galibiyetler, Fenerbahçe tarafından hayatın olağan akışına ters olarak değerlendirildi ve bu müsabakalar hakkında Etik Kurulu’na sevk işlemi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunuldu.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

TFF, Fenerbahçe’nin başvurusu üzerine ABB Fomget’in maçlarını incelemek amacıyla Etik Kurulu’na sevk etti. TFF kurulları, karşılaşmalar hakkında hızlı bir şekilde bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın kısa süre içerisinde tamamlanması ve bir açıklama yapılması bekleniyor.

KADINLAR FUTBOL LİGİ’NDE DURUM VE SON MAÇLAR

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin son haftası ilginç karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi kapsamında Gaziantep temsilcisi ALG’ye konuk olacak. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET evinde Galatasaray’ı ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak tüm karşılaşmaların başlangıç saati ise 14.00 olarak belirlendi.

Kadınlar Futbol Ligi’nde FOMGET ile Fenerbahçe’nin her biri 67 puana sahip durumda. FOMGET’in ligde 79, Fenerbahçe’nin ise 74 averajı bulunuyor. FOMGET, 12-1’lik farklı galibiyeti ile Sarı-Lacivertliler’i geçerek son hafta öncesinde liderlik koltuğuna oturdu. Bunun yanı sıra FOMGET, iki hafta önce Çekmeköy’ü 19-0 mağlup etmişti.

SON HAFTA MAÇLARI

– Ankara B.B. Fomget – Galatasaray

– Petrol Ofisi – ALG Spor

– Fenerbahçe Petrol Ofisi