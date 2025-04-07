Fenerbahçe, Lazio İle Maç Yapacak

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde İtalya Serie A takımlarından Lazio ile bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. İki kulüp arasında sağlanan anlaşma ile maçın tarihine dair bilgiler de gündeme geldi.

MAÇ TARİHİ BELİRLENİYOR

Sarı lacivertli takımın 2025-2026 sezonu hazırlıkları için yaz aylarında oynayacağı karşılaşmaların takvimi oluşmaya başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe ve Lazio arasında yapılacak olan bu hazırlık maçı 30 ya da 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Ancak maçın nerede oynanacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

DERBİ HAVASI YARATACAK

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho’nun aslında Lazio’nun ezeli rakibi Roma’nın başında görev yaptığı hatırlatılıyor. Bu durum, söz konusu hazırlık karşılaşmasının bir nevi derbi atmosferinde geçeceğine dair yorumlara neden oluyor.

LAZIO’NUN DURUMU

İtalya Serie A’da sezonun bitimine 7 hafta kala Lazio, 55 puanla 6. sırada yer alıyor. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele ediyor. Bu gelişmeler, Fenerbahçe ile Lazio arasındaki hazırlık maçını daha da ilgi çekici hale getiriyor.