Fenerbahçe, Lazio İle Maç Yapacak

FENERBAHÇE’YE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Yeni sezon çalışmaları öncesinde hazırlık kampını Portekiz’de yapacak olan Fenerbahçe, kampın tamamlanmasının ardından İstanbul’da İtalyan ekibi Lazio ile özel bir karşılaşma gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilecek maça saat 20.30’da başlanacak.

ANTRENMAN PROGRAMI VE KAMP TAKVİMİ

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanını 8 Temmuz günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapmayı planlıyor. Takım, 14 Temmuz’da Portekiz’de başlatacağı kampa katılacak ve buradaki hazırlıklarına 27 Temmuz’a kadar devam edecek.