Gündem

Fenerbahçe, Lazio İle Maç Yapacak

fenerbahce-lazio-ile-mac-yapacak

FENERBAHÇE’YE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Yeni sezon çalışmaları öncesinde hazırlık kampını Portekiz’de yapacak olan Fenerbahçe, kampın tamamlanmasının ardından İstanbul’da İtalyan ekibi Lazio ile özel bir karşılaşma gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilecek maça saat 20.30’da başlanacak.

ANTRENMAN PROGRAMI VE KAMP TAKVİMİ

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanını 8 Temmuz günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapmayı planlıyor. Takım, 14 Temmuz’da Portekiz’de başlatacağı kampa katılacak ve buradaki hazırlıklarına 27 Temmuz’a kadar devam edecek.

ÖNEMLİ

Manşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vargas’tan Forma Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'ni başarıyla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı makamında ağırladı.
Manşet

Mario Lemina’nın Takımı Belli Oluyor!

Galatasaraylı Mario Lemina, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile transfer anlaşması sağladı. Futbolcunun yeni dönemine burada devam edeceği belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.