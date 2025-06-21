Fenerbahçe, Lazio’ya Kadıköy’de karşılayacak

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Yeni sezon öncesi kamp faaliyetlerine Portekiz’de başlayacak olan Fenerbahçe, kamp döneminin ardından İstanbul’da İtalyan ekibi Lazio ile özel bir karşılaşma yapıyor. Kulüpten gelen bilgiye göre, “30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak.”

İLK ANTRENMAN VE KAMPA GİRİŞ

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon öncesinde “ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacak” ve 14 Temmuz’da Portekiz’de başlaması planlanan kampa geçiş yapacak. Fenerbahçe, burada hazırlık çalışmalarına 27 Temmuz’a kadar devam edecek.