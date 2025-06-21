Fenerbahçe, Lazio’ya Kadıköy’de meydan okuyacak

İNANILMAZ HAZIRLIKLAR

Yeni sezon öncesi hazırlık kampa başlayacak olan Fenerbahçe, bu organizasyonu Portekiz’de gerçekleştirecek. Kamp sonrasında ise İstanbul’da İtalyan kulübü Lazio ile bir özel maçta bir araya gelecek.

ÖZEL MAÇ DETAYLARI

Sarı-lacivertli kulüpte yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan bu müsabakanın başlangıç saati 20.30 olarak belirlendi. Takım, yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacak.

KAMP TARİHLERİ

Fenerbahçe, 14 Temmuz’da Portekiz’de kampa girerek hazırlıklarına başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bu süreç boyunca 27 Temmuz’a kadar antrenmanlarını orada sürdürecek. Fenerbahçe’nin bu kamp süreci, yeni sezona hazırlanma açısından büyük önem taşıyor.