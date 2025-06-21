Spor

Fenerbahçe, Lazio’yu 30 Temmuz’da ağırlayacak

fenerbahce-lazio-yu-30-temmuz-da-agirlayacak

Fenerbahçe’nin hazırlıkları başlıyor

FENERBAHÇE PORTEKİZ’DE KAMP YAPACAK

Yeni sezon öncesinde hazırlık kampını Portekiz’de yapacak Fenerbahçe, bu sürecin ardından İstanbul’da İtalyan takımı Lazio ile özel bir maçta karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, bu müsabaka 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak.

İLK ANTRENMAN 8 TEMMUZ’DA

Yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirecek olan sarı-lacivertli takım, 14 Temmuz’da Portekiz’de kampa girecek. Fenerbahçe, bu hazırlıklarını 27 Temmuz’a kadar burada sürdürecek.

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