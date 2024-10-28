Fenerbahçe Maçı Öncesi Trabzonspor Sessizliği

SON MAÇ SONRASI DERİN SESSİZLİK

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında, deplasmandaki Göztepe maçı sonrası Trabzonspor, 2-1’lik bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu travmanın ardından Fenerbahçe maçı öncesi bordo-mavili kulüpte derin bir sessizlik hakim. Teknik Direktör Şenol Güneş, mağlubiyetin ardından, “Kararlar alacağız” diyerek durumu değerlendirdi. Bu açıklamanın ardından gözler, tecrübeli çalıştırıcıya çevrildi.

YÖNETİM GÜNEŞ’İN KARARLARINI BEKLİYOR

Morallerin düşmüş olduğu Trabzonspor’da, yönetim kurulu Güneş’in alacağı kararlar üzerine bir hareket planı oluşturmayı düşünüyor. Güneş’in göreve gelmesinin ardından işlerin istenen şekilde gitmemesi, hem kulüp hem de teknik ekip içinde moral bozukluğuna neden oluyor. Bu bağlamda, Fenerbahçe maçı öncesi radikal kararlar alınması bekleniyor.

TAKIMIN BİRLİĞİNİ YENİDEN CANLANDIRMA HEDEFİ

Güneş, zorlu süreç içerisinde takımın birlikteliğini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Beklentilerin karşılanmadığı bu dönemde, Trabzonspor’un tekrar yükselişe geçmesi için acil adımlar atılması önem taşıyor. Camiada, bu durumun nasıl gelişeceği ve Güneş’in hangi kararları alacağı merakla bekleniyor.