Fenerbahçe Maçında 0-0 Eşitlik Sağlandı

FENERBAHÇE LİGDE YENİ SEZONU AÇTI

Fenerbahçe, yeni sezonu ligde açtı. İlk haftası Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelenen sarı lacivertliler, ikinci haftada Göztepe’ye konuk oldu. Bu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı. Sarı lacivertlilerin oyuncularından Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür, tedbir amacıyla İzmir’e götürülmedi. Ayrıca, teknik heyet kararıyla Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic kadroda yer almadı. Maçın 43. dakikasında Mourinho, soyunma odasına gitti. Toplamda maça üç kırmızı kart çıktı ve Fenerbahçe, 90+4. dakikada Talisca ile penaltı fırsatını değerlendiremedi. Fenerbahçe’nin maç boyunca çektiği tek isabetli şut, Talisca’nın penaltı vuruşu oldu.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Maçın başlangıcı 1. dakikada gerçekleşti. 20. dakikada Youssef En-Nesyri, Bokele’ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. 40. dakikada Göztepe’de Dennis’e sarı kart çıktı. 42. dakikada Fenerbahçe’den Jhon Duran sarı kart aldı ve 43. dakikada Göztepe’den Arda Okan dördüncü sarı kartı gördü. İlk yarı, 45+2. dakikada sona erdi.

İkinci devre 53. dakikada Göztepe’den Juan sarı kart gördü. 59. dakikada Oosterwolde sarı kartla cezalandırıldı. 61. dakikada Göztepe’den Juan, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İtirazlar sonucu İsmail Köybaşı da yedek kulübesinden kırmızı kart gördü. 75. dakikada Fenerbahçe’de Semedo ve Duran oyundan alınarak Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci maça dahil oldu. 85. dakikada Jayden Oosterwolde, ikinci sarı kartın ardından bir kırmızı kart daha gördü. 87. dakikada En-Nesyri’nin yerine Cenk Tosun sahada yer aldı. 89. dakikada Göztepe’den Bokele, Talisca’ya bir faul yaparak sarı gördü. 90+3. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 90+4’te Talisca penaltıyı kaçırdı ve maç 90+6. dakikada sona erdi.

FENERBAHÇE’DE TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın Feyenoord ekibiyle oynadığı ikinci karşılaşmaya göre Süper Lig’deki ilk maçına sadece bir değişiklikle çıktı. Kadroda yer almayan Mert Müldür’ün yerine Yusuf Çiçek, ilk 11’de oyuna başladı. Ev sahibi Göztepe ise 2’de 2 peşinde. Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek sezonu açan sarı kırmızılılar, teknik direktör Stoilov’dan daha fazlasını bekliyor.

İLK 11’LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri