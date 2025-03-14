Fenerbahçe Maçında Olaylı Pozisyona İtiraf

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers’a karşı penaltı atışlarıyla elendi ama maçın yankıları sürüyor! Norveçli hakem Espen Eskas’ın kritik bir anı değerlendirirken Talisca’ya aldatma gerekçesiyle sarı kart göstermesi, sarı-lacivertli taraftarları öfkelendiriyor. Ancak Rangers cephesinden gelen beklenmedik bir itiraf, tartışmaları daha da alevlendiriyor.

MAÇIN KADER ANI

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri, Talisca’nın ceza sahasının hemen önünde Jefte’nin müdahalesiyle yere düşmesi oldu. Hakem Espen Eskas, Brezilyalı futbolcunun kendini yere attığını düşünerek sarı kart gösterdi. Ancak pozisyonun tekrar görüntüleri, durumu daha farklı bir hale getirdi. Görüntülerde, Jefte’nin Talisca’ya net bir müdahalede bulunduğu açık bir şekilde görüldü. Bu karar, Fenerbahçe’nin müsabakadaki kaderini nasıl etkiledi, herkes merak ediyor.

RANGERS EFSANESİNDEN ŞOK İTİRAF

Rangers’ın efsane isimlerinden Ally McCoist, tartışmalı pozisyona dair dikkate değer bir yorum yaptı. McCoist, “Açık konuşayım, ben Talisca’yla temas olduğunu düşünüyordum. Tekrar izleyin… Muhtemelen faul ceza sahasının hemen dışında ama hiçbir şüphe yok, Jefte ona dokunuyor” ifadeleriyle hakem kararını sorguladı. Pozisyonun başlangıçta ceza sahası içinde olduğunu düşünen McCoist, “Bu gerçekten ilginç. VAR incelemesi gelebilirdi” dedi ve Rangers’ın tehlikeli bir serbest vuruştan kurtulduğunu da belirtti.

VAR NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?

Pozisyonun ceza sahası dışındaki gerçekleşmesi, VAR’ın müdahale etmemesinin temel sebebi olarak öne çıkıyor. Ancak Fenerbahçe taraftarları, bu kararın maç sonucuna direkt etkisi olduğunu savunuyor. Hakem faulü çalsaydı, sarı-lacivertliler tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanma şansı elde edecekti. Üstelik Talisca’ya verilen sarı kart, oyuncunun maç içindeki hareket kabiliyetini de sınırladı. Taraftarlar, “VAR neden sessiz kaldı?” sorusunu sıkça dile getiriyor.