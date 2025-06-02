Fenerbahçe, Mario Branco İle Ayrıldı

FENERBAHÇE’DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Sportif Direktörlük görevinden Mario Branco ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten gelen açıklamada, “14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır.” denildi.

BRANCO’NUN KATKILARI VE TEŞEKKÜR

Açıklamada ayrıca, “Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur.” ifadelerine yer verildi. Kulüp, Mario Branco’ya sunduğu hizmetler için teşekkür edip, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.