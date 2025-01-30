Fenerbahçe, Midtjylland Deplasmanında Galibiyet Peşinde

DANİMARKA’DA ZORLU BİR MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Danimarka’nın Midtjylland takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele için yüksek oranlar Şampiyon Oran farkıyla Misli’de sunulacak. Avrupa Ligi’nde grup aşaması sona ererken, Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında Play-Off bileti için sahaya çıkıyor. Herning şehrindeki MCH Arena’da gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 23.00’te başlayacak. Maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenirken, dördüncü hakem Miguel Nogueira olacak. Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo ise AVAR olarak görev alacak.

TAMAM YA DA DEVAM MAÇI

Fenerbahçe, bu zorlu karşılaşmada Avrupa’da tamam ya da devam maçına çıkıyor. Önceki 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-lacivertli ekip, topladığı 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

Midtjylland: Lössl, Mbabu, Diao, M.Sorensen, Paulinho, Andersson, O.Sorensen, Castilllo, Osorio, Aral, Buksa

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Tadic, Maximin, En-Nesyr

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon gerçekleştirdiği 11 maçın 9’unda karşılıklı gol atmış durumda. Ayrıca, bu sezonki 17 deplasman maçında 10 galibiyet aldı. Fenerbahçe’nin oynadığı 17 deplasman maçının 12’si ise 2.5 gol üzeri skorla sonuçlandı. Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 7 maçın 6’sını 2.5 gol altı sonuçlarla tamamladı. İç sahada oynadığı 6 Avrupa kupası maçında ise Midtjylland, mutlaka gol bulmuş durumda.

MİSLİ YAZARI TAHMİNLERİ

Ev sahibi ekip, tipik bir Kuzey takımına benziyor. Topa fazla sahip olmadan kazanmayı amaçlıyorlar. Çok koşup mücadele eden Midtjylland, Fenerbahçe’ye kolay teslim olmayacaktır. Fenerbahçe ayrıca Göztepe maçının ilk yarısındaki oyununu bu kez de sergilemeli.

MISLİ ÜYELERİ NE ÖYNAIYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %33’ü Fenerbahçe galibiyetini tercih ediyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

Misli, kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunuyor. Bu karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanma oranı 1.74 yerine 1.86 olarak belirlenirken, maçın beraberliği için 3.41 oran veriliyor. Midtjylland’ın kazanması durumunda oran da 1.74 yerine 1.86 olarak gösteriliyor.

TUR BİLETİ FENERBAHÇE’NİN ELİNDE

Fenerbahçe, bu akşam galip gelmesi halinde puanını 12’ye çıkararak son 24 takım arasına adını yazdıracak. Beraberlik durumunda diğer maçların sonuçlarını bekleyecek olan sarı-lacivertliler, eğer yenilirse büyük ihtimalle Avrupa’ya veda edecek. Fenerbahçe’nin mağlubiyeti halinde, ilk 24 dışında kalan takımların alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa’da devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

MOURINHO TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımının başında olamayacak. Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon karşılaşmasındaki geç başlama nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı. Deneyimli teknik direktör, daha önceki bir maçta gördüğü kırmızı kart yüzünden AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında yer alamamıştı.

FENERBAHÇE SAHAYA BEKSİZ ÇIKACAK

Mourinho, Midtjylland maçında eksikler nedeniyle kadro oluşturmakta zorluk yaşıyor. Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür’ün sakatlığı ile Bright Osayi-Samuel’in cezası nedeniyle bek oyuncusu olmadan sahaya çıkıyor.

FENERBAHÇE’DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra, Olimpik Lyon maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarına yardım edemeyecek.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekildedir: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko