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Fenerbahçe Milan Skriniar’ı Kiraladı

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FENERBAHÇE MİLAN SKRINIAR’I KİRALADI

Fenerbahçe, uzun bir zamandır görüştüğü Milan Skriniar’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, transferin gerçekleşmesi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, “Ailemize hoş geldin Milan Skriniar 💛💙 Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.” ifadesi yer aldı. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Fenerbahçe, Slovak stoper için “Ailemize hoş geldin” mesajını paylaşarak, ona başarılar diledi.

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