Fenerbahçe, Mourinho’nun 3 yıldızı istiyor

Fenerbahçe, yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturma çabalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun verdiği raporlar doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, transfer döneminde büyük hamleler yapmayı planlıyor. Portekizli teknik adam, yönetimle gerçekleştirdiği toplantıda öncelik listesine 3 yıldız ismi aldı: Milan Skriniar, Filip Kostic ve Uğurcan Çakır.

Skriniar İÇİN MAAŞ PAZARLIĞI

Mourinho’nun savunma hattını güçlendirmek için ilk tercihi Paris Saint-Germain’de forma giyen deneyimli stoper Milan Skriniar. Ancak, Slovak stoperin yıllık 12 milyon euro olan maaş talebi, Fenerbahçe yönetimini düşündürüyor. Sarı-lacivertliler, Skriniar’ın maaşında bir indirime gitmesi durumunda transferi gerçekleştirmek için görüşmelerine devam ediyor. Anlaşma sağlanamazsa, Mourinho’nun alternatif planları devreye girecek.

Uğurcan Çakır’da Başkanlar DEVREDE

Mourinho, kalede rekabeti artırmak için Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ı kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe’nin Uğurcan için Trabzonspor ile pazarlıklarına başkanlar düzeyinde devam ettiği belirtiliyor. 2024-2025 sezonunda toplamda 43 maçta görev alıp, 52 gol gören Uğurcan, 18 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Mourinho’nun, Uğurcan’ın liderlik vasıflarına büyük bir hayranlık duyduğu biliniyor. Transferin ay sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.