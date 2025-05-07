Fenerbahçe, Mourinho’nun Tazminatını Öğrendi

MOUDİ’NDAN ŞOK EDEN TAZMİNAT MADDESİ

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun sözleşmesindeki tazminat maddesi, Sarı-Lacivertli camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Hürriyet yazarı Mehmet Arslan’ın aktardığı bilgilere göre, “Tazminat Terminörü” lakaplı Mourinho, Fenerbahçe ile yaptığı 2 yıllık sözleşmede öyle bir şart koymuş ki, bu durum kulübün hareket alanını kısıtlıyor: Portekizli hoca, başka bir takım ile anlaşsa dahi Fenerbahçe’den 15 milyon euro tazminat alacak. Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu garantilemesiyle Koç yönetimi ve Mourinho’ya karşı tepkiler artarken, bu maddenin içeriği taraftarları oldukça sinirlendirdi. İşte sözleşmedeki dikkat çeken detaylar…

TEMEL GEREKLERİ DEĞİŞİYOR

Hürriyet yazarı Mehmet Arslan, Fenerbahçe’nin Mourinho ile yaptığı sözleşmenin alışılmadık bir tazminat maddesi içerdiğini dile getirdi. Genelde teknik direktör sözleşmelerinde, kulüp sözleşmeyi feshederse kalan süre için maaş ödeniyor; ancak eğer hoca başka bir takım ile anlaşırsa tazminat yükümlülüğü sona eriyor. Ancak Mourinho’nun sözleşmesi bu kurallara uymuyor: 2 yıllık sözleşme. Mourinho, 2024’te Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı; 1 yılı geçti, 1 yıl daha kaldı. 15 milyon euro tazminat: Eğer Fenerbahçe, Mourinho ve ekibini gönderirse, yaklaşık 15 milyon euro (bugünkü kurla 570 milyon TL) tazminat ödemek zorunda kalacak.