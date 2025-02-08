Fenerbahçe’nin Alanyaspor Maç Kadrosu Açıklandı

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe, kamp kadrosunu da açıkladı.

SAKAT OYUNCULAR KAFİLEDE YER ALMIYOR

Fenerbahçe’nin kadrosunda sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür bulunmuyor. Sarı-lacivertli ekipte ayrıca uzun süreli sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de maç kafilesinde yer almıyor.