Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi İhtimalleri Açıklandı

RANGERS İLE EŞLEŞME VE ÇEYREK FİNALE YÜKSELME İHTİMALİ

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşen Fenerbahçe’nin çeyrek finale kalma olasılığı belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Rangers karşısında tur atlama ihtimali, Football Meets Data’nın yaptığı araştırmaya göre yüksek görüldü. Fenerbahçe, bu mücadelede rakibini eleme ihtimali olarak %60 oranında favori gösterildi.

YARI FİNALE ULAŞMA ORANI

Football Meets Data, Fenerbahçe’nin yarı finale çıkma ihtimalini de analiz etti. Yapılan değerlendirmeye göre Fenerbahçe’nin yarı finale kalma oranı %23 olarak belirlendi.

ŞAMPİYONLUK OLASILIĞI

Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonluğu için de bir değerlendirme yapıldı. Football Meets Data, Fenerbahçe’nin bu kupayı kazanma oranını %5 olarak belirledi. Bu durum, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu bir yolda ilerlediğini ortaya koyuyor.